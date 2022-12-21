В Роспотребнадзоре подтвердили снижение заболеваемости гриппом в Москве на 20%

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В Москве в течение последних трех недель заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает снижаться. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

За последнюю неделю заболеваемость снизилась во всех возрастных группах.

Среди совокупного населения зафиксировано снижение на 20,1%. Среди взрослого населения старше 15 лет заболеваемость упала на 17,2%. Среди детей в категориях от нуля до двух лет, от трех до шести лет, от 7 до 14 лет также зафиксировано снижение на 20,7, 26,5 и 25% соответственно.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что, несмотря на снижение интенсивности эпидпроцесса, показатели по заболеваемости среди взрослых и детей от трех до шести лет остаются выше эпидемических порогов.

Специалисты рекомендуют носить маски в общественных местах, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее в Минздраве РФ рекомендовали вызывать скорую только ночью при температуре выше 38 градусов. Представитель министерства подчеркнул, что если все заболевшие начнут звонить в скорую, то медики не смогут вовремя оказать экстренную помощь тем, кому она нужна по жизненным показаниям.

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