В Роспотребнадзоре сообщили о подъеме заболеваемости COVID-19 в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России наблюдается сезонное увеличение заболеваемости коронавирусом, вирус полностью не ушел, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Хочу напомнить, что у нас, кроме подъема гриппа, остается еще и подъем ковида. Мы абсолютно не освободились от этого вируса, как ни одна страна на планете, и сейчас идет небольшой, но все-таки подъем, сезонный подъем [заболеваемости] новой коронавирусной инфекцией", – рассказала руководитель ведомства в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Попова также добавила, что в РФ завершилась прививочная кампания от гриппа. По ее словам, в настоящее время прививаться от вируса уже поздно.

До этого в оперативном штабе по распространению коронавируса сообщили, что за минувшие 24 часа госпитализировали 1 640 пациентов. Это на 159,5% больше, чем накануне.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рассказали о случаях заболевания свиным гриппом штаммом A(H1N1)-2009 в 82 регионах государства. Также в ведомстве предупредили, что распространение гриппа и ОРВИ в РФ за неделю выросло на 35,4%.



Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ увеличилась на 23% за неделю

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