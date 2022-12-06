Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве превысила эпидемические пороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве среди взрослых и детей от 7 до 14 лет превышает эпидемические пороги. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Москве.

"Показатели заболеваемости превышают эпидемические пороговые величины по совокупному населению среди взрослых и среди детей 7–14 лет", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что наиболее высокие показатели заболеваемости фиксируются среди взрослого населения, низкие – среди детей в возрасте до 6 лет.

Помимо этого, в столице фиксируется рост заболеваемости свиным гриппом.

По данным ведомства, от гриппа в столице вакцинировались 6,9 миллиона человек, что составляет 54,5% от общего числа проживающих в городе. Число детей из тех, кто получил прививки, составляет более 1,5 миллиона (69,4%).

Ранее в Центре имени Гамалеи создали вакцину, способную защитить организм от разных штаммов гриппа. Препарат будет вводиться с помощью специальной насадки на шприц через дыхательные пути человека (через нос).

По данным специалистов центра, длительность действия вакцины будет составлять от 2 до 4 лет. При этом ее действие в организме человека будет определяться состоянием его иммунной системы. Людям старшего возраста, например, может потребоваться более частая вакцинация, чем молодому населению.



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