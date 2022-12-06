Свиной грипп выявили в 74 регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свиной вирус обнаружили в 74 российских регионах. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в стране за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом на 23,3%. При этом в структуре респираторных вирусов 13,3% приходится на риновирусы, 12% – на РС-вирусы, 10,1% – на метапневмовирусы, 7,2% – на аденовирус.

В Роспотребнадзоре отметили, что в условиях роста заболеваемости продолжается вакцинация. К настоящему времени в стране привито более 72,4 миллиона человек, что составляет 49,5% от численности населения. Лидерами по вакцинации стали Республика Тыва, Чечня, ХМАО, Тюменская область и ЯНАО.

Кроме того, за неделю на 11,6% увеличились показатели заболеваемости COVID-19. При этом рост заболеваемости зафиксировали в Москве и области, Санкт-Петербурге.

"Всего в базу VGARus по состоянию на 05.12.22 загружено 214 690 геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования. За последние две недели к линии BA.2 геноварианта "Омикрон" отнесено 9% сиквенсов, к линиям BA.4/BA.5 – более 90%", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в России выявили 5 561 случай заражения коронавирусом. За это время вылечились 6 690 россиян, а 59 пациентов скончались. В общей сложности с начала пандемии обнаружили 21 628 829 случаев заражения, 21 030 317 человек выздоровели, а 392 342 – скончались.



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