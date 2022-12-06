В России за сутки выявили 5 561 случай заражения коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за минувшие сутки выявили 5 561 случай заражения коронавирусом. От инфекции умерли 59 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии зарегистрировали 21 628 829 случаев коронавируса. Скончались за все время 392 342 пациента.

За сутки выздоровели 6 690 человек. Всего с болезнью справились 21 030 317 пациентов.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что новый штамм коронавируса BQ.1.1 "Цербер" более заразен, однако врачи отмечают, что он переносится легче.

При этом там подчеркнули, что если человек вакцинирован от гриппа и с момента последней прививки от COVID-19 прошло менее полугода, то заболевание будет протекать в легкой форме или бессимптомно.

Новые варианты коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 выявили в России в октябре. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила их дальнейшего распространения. Вместе с тем она уточнила, что резкого роста заболеваемости COVID-19 не ожидается.

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