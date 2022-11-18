Эксперт Минздрава РФ заявил о высокой заразности нового штамма "Цербер"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый штамм коронавируса BQ.1.1 "Цербер" более заразен, однако врачи отмечают, что он протекает легче, заявил главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

"Если человек вакцинирован от гриппа и с момента последней вакцинации от коронавируса прошло менее 6 месяцев, то заболевание будет протекать в легкой форме или бессимптомно. Поэтому важно проходить своевременную вакцинацию", – цитирует Чуланова ТАСС.

Эксперт напомнил, что коронавирус и грипп тяжелее протекают у пациентов 65 лет и старше, а также у тех, кто страдает хроническими болезнями и нарушением обмена веществ.

По его словам, в группе риска также находятся младенцы, дети младшего возраста и беременные женщины.

Чуланов добавил, что избежать тяжелого течения заболевания поможет своевременное обращение к врачу.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова оценила степень защиты от нового штамма коронавируса "Цербер" при вакцинации препаратом "Мир-19". По ее словам, препарат работает.

Новые варианты коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 выявили в России в октябре. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила их дальнейшее распространение. Вместе с тем она уточнила, что резкого роста заболеваемости COVID-19 не ожидается.



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