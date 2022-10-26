Вирусолог заявил о высокой заразности нового варианта коронавируса "Цербер"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый вариант коронавируса "Цербер" обладает большей заразностью, чем "Омикрон", но он по-прежнему низколетален. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Эксперт напомнил, что "Цербер" и другие выявленные в России варианты произошли от штамма "Омикрон" BA.5, но отличаются от него. Вместе с тем он добавил, что новые варианты появляются каждые 4–8 месяцев.

По его словам, при заражении у человека появляется кашель и насморк, иногда возможны и осложнения. При этом вакцинация, указал вирусолог, не защитит от вируса, но поможет избежать тяжелых последствий.

"Вообще изобретение вот таких страшных имен, как "Цербер", для штаммов вируса, которые вызывают психологическое напряжение у большого количества людей, – зачем это делать? Лучше использовать безликое, скучное, но психологически безопасное название BQ.1.1", – заключил Аграновский.

Новые варианты коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 выявили в России на прошедшей неделе. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила их дальнейшее распространение. Вместе с тем она уточнила, что резкого роста заболеваемости COVID-19 не ожидается.



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