Врач рассказал, кому стоит опасаться новых вариантов коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что следует опасаться новых вариантов коронавируса тем, у кого слабый иммунитет, сообщает RT.

По словам специалиста, вирус ищет нового хозяина, так как у населения сложился коллективный иммунитет.

"Опасности нет, за исключением тех людей, у которых нарушен иммунитет. Это тяжело болеющие люди, в зрелом возрасте, получающие снижающую иммунитет терапию – вот им стоит опасаться", – пояснил эксперт.

Также он посоветовал при появлении первых признаков болезни сдавать тест как на грипп, так и на COVID-19.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили два новых варианта коронавируса, в том числе "Цербер". Она не исключила и дальнейшее их распространение. Однако, как уточнила Попова, резкого роста заболеваемости COVID-19 не ожидается. Ограничения в стране вводить пока также не планируют.

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