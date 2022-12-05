Столичный Депздрав прокомментировал сообщения об очередях из скорых в больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Распространенная информация о сложностях в работе медицинских служб в связи с распространением гриппа в Москве является ложной. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Депздрава столицы.

"Все городские медорганизации как амбулаторного, так и стационарного уровня обеспечены необходимыми ресурсами для оказания помощи заболевшим", – уточнили в ведомстве.

Для оказания своевременной медицинской помощи населению в столичных стационарах было заранее подготовлено необходимое количество детских и взрослых коек. В поликлиниках для пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ оборудован отдельный вход. Мощности поликлиник Москвы задействованы на 75%, сообщили в ведомстве.

В пресс-службе объяснили, что количество машин скорой помощи около больниц не говорит об очередях, а зависит от количества имеющихся в учреждениях боксов. Еще одной причиной скопления машин является их дезобработка после транспортировки пациентов.

Пациенты с COVID-19 и ОРВИ, по данным Депздрава, отправляются в разные стационары. На случай ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве предусмотрены необходимые действия и резервы для обеспечения помощи пациентам.

В настоящее время в столице по-прежнему фиксируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако на прошлой неделе он замедлился.

"Нужно обратить внимание, что если в течение трех и более дней сохраняется лихорадка с высокой температурой, то рекомендовано проконсультироваться с врачом по дальнейшему лечению и назначению лекарственных препаратов", – порекомендовал Депздрав.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал россиянам прививаться и носить маски в сезон гриппа. Он напомнил, что иммунитет формируется в течение 3–4 недель. По его словам, своевременная вакцинация от гриппа является главным аспектом.



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