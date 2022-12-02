В ВОЗ заявили, что время для отмены чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 еще не наступило

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В настоящее время отсутствуют основания для отмены чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC), из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.

"Мы гораздо ближе сейчас к тому, чтобы можно было сказать, что чрезвычайная фаза пандемии закончилась, но мы этого еще не достигли", – цитирует его ТАСС.

По словам Гебрейесуса, на данный момент все еще не устранены проблемы в наблюдении, тестировании, секвенировании и вакцинации. Такие пробелы позволяют появляться новым вариантам COVID-19, которые вызывают обеспокоенность.

Мнение Гебрейесуса разведялет и представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. Она утверждает, что коронавирус пока не может считаться сезонным заболеванием, так как он все еще находится в пандемической фазе.



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