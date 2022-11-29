Терапевт рассказал об актуальных симптомах коронавируса и его последствиях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-терапевт Игорь Гончаров рассказал о симптомах коронавируса в 2022 году и его последствиях. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Эксперт отметил, что все чаще коронавирус проходит без каких-либо явных симптомов.

"Пациенты испытывают все меньше дискомфорта, чаще это однократное или двукратное повышение температуры, которое потом перерастает в достаточно сильный интоксикационный синдром со слабостью", – добавил он.

По словам Гончарова, сейчас граждане стали меньше обращаться за помощью к специалистам, если их беспокоят только симптомы простуды. Поэтому диагностировать коронавирус у таких пациентов не представляется возможным. Однако позднее люди сталкиваются с последствиями перенесенного заболевания.

"Мы видим пациентов с очень похожими на коронавирусную инфекцию симптомами, с похожими осложнениями в виде полиорганных недостаточностей, которые развиваются после некоего заболевания. Но почти никто из пациентов не сдает тесты", – рассказал врач.

Специалист подчеркнул, что у таких пациентов показатели иммуноглобулинов G и иммуноглобулинов к S-белку остаются на высоком уровне. Это говорит о том, что они переболели коронавирусом.

По словам Гончарова, те, у кого даже не было положительного теста на COVID-19, могут прийти сразу с пневмонией и осложнениями на внутренние органы:

почечная и приобретенная сердечная недостаточность;

выпад в полостях легких;

крайне выраженный интоксикационный синдром.

Врач пояснил, что все это говорит о вирусной пневмонии у пациента, однако чем она вызвана, не всегда удается уточнить.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что новый штамм коронавируса BQ.1.1 "Цербер" более заразен, однако врачи отмечают, что он переносится легче.

При этом там подчеркнули, что если человек вакцинирован от гриппа и с момента последней прививки от COVID-19 прошло менее полугода, то заболевание будет протекать в легкой форме или бессимптомно.

Новые варианты коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 выявили в России в октябре. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила их дальнейшего распространения. Вместе с тем она уточнила, что резкого роста заболеваемости COVID-19 не ожидается.

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