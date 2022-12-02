Россиянам рекомендовали прививаться и носить маски в сезон распространения гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителям регионов России, где еще не зафиксировали рост заболеваемости гриппом, следует сделать прививки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

"Возрастает заболеваемость [гриппом], поэтому главным является, чтобы своевременно люди привились", – сказал он.

Глава Минздрава уточнил, что речь идет о тех регионах, где еще не начался подъем заболеваемости.

Он напомнил, что иммунитет формируется в течение 3-4 недель.

"И маски", – добавил Мурашко.

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости гриппом будет фиксироваться в конце декабря 2022 года – начале января 2023 года. При этом, отмечалось, что в некоторых регионах РФ уже зафиксировали повышение эпидемических порогов на 20%.

До этого, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал три фактора роста заболеваемости гриппом в РФ. Так, ключевым в его распространении в стране является недостаточная вакцинация населения.



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