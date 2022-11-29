Инфекционист назвал три фактора роста заболеваемости гриппом в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Текущий рост заболеваемости гриппом в России обусловлен тремя факторами. Об этом сообщает газета "Известия".

"Заболеваемость гриппом очень сильно связана с уровнем вакцинации", – объяснил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

В качестве примера эксперт сопоставил уровни заболеваемости в 1990-х и 2020–2021-х годах. Тогда, по словам специалиста, сокращение было более чем в 100 раз.

По словам Вознесенского, к первому фактору роста можно отнести отсутствие прививки от гриппа у большинства заболевших россиян. Ко второму – формирование естественной иммунной прослойки из-за длительной изоляции, вызванной пандемией коронавируса. Третьим фактором специалист назвал ежегодные колебания заболеваемости гриппом.

По данным Роспотребнадзора, в РФ прививки от гриппа получили более 59,9 миллиона человек. Однако, несмотря на это, эксперты прогнозируют рост заболеваемости гриппом в конце декабря 2022 года – начале января 2023 года. В некоторых регионах РФ эпидемические пороги были завышены на 20%.

За последние 2 недели число госпитализированных детей с гриппом и ОРВИ в столичных больницах увеличилось почти на 400 в сутки. Рост заболевших также был зафиксирован среди взрослого населения.



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