В Депздраве заявили о росте госпитализаций детей с симптомами свиного гриппа в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве большую долю выявленных штаммов гриппа составляет штамм A, или свиной грипп. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

По данным специалистов, ранее в структуре заболеваемости ОРВИ доминировал коронавирус, а сейчас – грипп. При этом увеличивается как число заболевших, так и количество госпитализаций. При этом в больницы преимущественно поступают дети.

"Количество госпитализируемых детей по этим поводам в настоящее время в 2–2,5 раза превышает средние показатели эпидсезонов доковидных 2016–2019 годов. За последние две недели их число увеличилось почти в два раза и приблизилось к 400 детям в сутки", – говорится в сообщении.

В связи со сложившейся ситуацией в Москве увеличат коечный фонд в детских медучреждениях. Сейчас доступно свыше 1,6 тысячи коек, а в ближайшее время их число увеличится до 2 тысяч коек.

В департаменте добавили, что на следующей неделе для оказания помощи детям полностью перепрофилируют детскую больницу Святого Владимира, где оборудуют более 500 коек.

"Также детей с гриппом и ОРВИ принимают детские больницы имени Сперанского и имени Башляевой, детский инфекционный корпус в ММКЦ "Коммунарка", а также детские отделения в инфекционных больницах № 1, 2 и детской инфекционной больнице № 6. Это позволяет оказать современную медицинскую помощь в стационарах всем детям, которым требуется госпитализация", – говорится в сообщении.

В департаменте отметили важность своевременного обращения к специалисту. Там подчеркнули, что грипп особо опасен для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, так как осложнение может негативно повлиять на центральную нервную систему, дыхательную и сердечно-сосудистую.

Ранее сообщалось, что прививки от гриппа и ОРВИ поставили более 59,9 миллиона россиян. По данным Роспотребнадзора, это составляет 40,9% от численности населения.

Вакцинация проводится во всех российских регионах. При этом в ведомстве добавили, что ситуация с гриппом и ОРВИ находится на контроле.



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