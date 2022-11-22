Почти 60 млн россиян сделали прививки от гриппа и ОРВИ – Роспотребнадзор

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Вакцинацию против гриппа и ОРВИ прошли более 59,9 миллиона россиян, что составляет 40,9% от численности населения страны. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что вакцинация проводится во всех российских регионах. Также отмечается, что на территории РФ сохраняется тенденция к росту заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Ситуация находится на контроле.

"Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии <...>. Вместе с тем, продолжает увеличиваться доля вирусов гриппа", – говорится в сообщении.

Ранее врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Зайцева рассказала об опасных для здоровья народных методах лечения ОРВИ. По словам специалиста, при простуде не следует активно пользоваться компрессами, а также пить горячий чай. Предпочтение лучше отдать теплой жидкости, поскольку она, в отличие от горячей, не провоцирует размножение бактерий и отек.

До этого главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что популярный способ при лечении ОРВИ выпить горячего чая и пропотеть под одеялом является распространенным заблуждением, потому что излишнее нагревание тела только увеличит нагрузку на сердце и сосуды.



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