Россиянам перечислили опасные народные методы лечения ОРВИ

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Врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Зайцева в беседе с "Лентой.ру" рассказала об опасных для здоровья народных методах лечения простуды.

По словам эксперта, при ОРВИ не следует активно пользоваться компрессами, а также пить горячий чай. Предпочтение лучше отдать теплой жидкости, поскольку она, в отличие от горячей, не провоцирует размножение бактерий и отек.

Помимо этого, из рациона необходимо временно исключить кислые продукты, в том числе лимон. Это связано с тем, что такая еда раздражает воспаленные ткани в организме.

Зайцева дополнительно отметила, что в период простуды нельзя ходить в баню, поскольку влажный и горячий воздух станет большой нагрузкой на ослабленный организм. Кроме того, возможны серьезные и продолжительные осложнения в связи с ОРВИ.

Врач также посоветовала не принимать жаропонижающие средства при температуре ниже 38 градусов, чтобы не мешать организму бороться с инфекцией, и запретила принимать антибиотики без назначения врача.

Ольга Зайцева объяснила, что организм самостоятельно справляется с ОРВИ примерно за неделю. Наилучшим решением для лечения специалист назвала постельный режим, достаточное питье и соблюдение назначений врача. Из лекарств врач допустила применение средств на основе лизоцима, который является натуральным ферментом, содержащимся в организме человека.

В октябре были представлены данные Росстата, согласно которым в России уменьшилось число случаев инфицирования ОРВИ в сравнении с 2021 году. Однако, по мнению врача-терапевта Людмилы Лапы, эта тенденция вызвана уменьшением числа обращений к медицинским работникам.

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