Кардиолог предупредила о вреде вейпов для сердца

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Вейпы увеличивают риск заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Об этом Москве 24 рассказала кардиолог, аритмолог, кандидат медицинских наук Евгения Кулакова.

Главная опасность таких девайсов в том, что многие считают их безвредными или как минимум более безопасными, чем традиционные сигареты, отметила эксперт. Кто-то пытается с их помощью бросить курить. Другим просто нравится модный гаджет. Особенно популярным он стал среди подростков.

Однако ученые постоянно изучают это "безвредное увлечение" и уже доказали взаимосвязь вейпинга с появлением хрипов при дыхании, кашля, бронхиальной астмы и повышением чувствительности к ОРВИ, предупредила кардиолог.





Евгения Кулакова кардиолог, аритмолог Из-за курения вейпов ухудшается состояние кровеносных сосудов, повышается артериальное давление и частота пульса. Кроме того, они нарушают регуляцию основных метаболических процессов, что ведет к неблагоприятным сердечно-сосудистым событиям.

Опасность для здоровья представляют даже вейпы без никотина, потому что в жидкостях для них достаточно других вредных составляющих. "Например, в их основе всегда присутствуют глицерин и пропиленгликоль. А при их нагревании образуются токсичные вещества, признанные канцерогенами", – подчеркнула специалист.

Не до конца изучено и влияние на организм ароматических добавок, вдыхаемых при вейпинге. Например, некоторые исследования показали, что под воздействием паров ароматизированных жидкостей повреждаются клетки эндотелия, выстилающие кровеносные сосуды человека.

Именно поэтому вейпы ничем не лучше обычных сигарет, говорит кардиолог. Тем не менее из-за их видимой безопасности увеличивается частота курения. Это в свою очередь повышает привязанность к вредной привычке и токсическое воздействие на организм, заключила Кулакова.

Ранее в РФ предложили ввести запрет на продажу безникотиновых смесей для вейпов не достигшим совершеннолетия россиянам. Соответствующую инициативу в Минздрав направила основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.



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