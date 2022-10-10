В России снизилась заболеваемость ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России уменьшилось число случаев инфицирования ОРВИ по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает RT со ссылкой на Росстат.

Уточняется, что за июль этого года в стране выявили 1,3 миллиона случаев ОРВИ, что примерно на 1 миллион случаев меньше, чем за июль 2021 года.

В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа объяснила подобную тенденцию уменьшением количества обращений к медикам.

"Не знаю, считали это со случаями COVID-19 или нет, но могу сказать, что обращений стало меньше, потому что многие уже знают, как помогать себе, так как болеют острыми респираторными заболеваниями, постковидным синдромом по два–три раза", – заключила эксперт.

Ранее Роспотребнадзор открыл горячую линию для жителей России по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа. Она будет работать в период с 3 по 14 октября текущего года.

Сообщалось, что эксперты расскажут, где можно сделать ту или иную прививку и как подготовиться к вакцинации. Помимо этого, специалисты поделятся неспецифическими советами по профилактике подобных заболеваний.

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