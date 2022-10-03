Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роспотребнадзор открыл горячую линию для жителей России по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа. Она будет работать в период с 3 по 14 октября текущего года, сообщается на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре рассказали, что специалисты службы и консультационных центров на базе ФБУЗ "Центры гигиены и эпидемиологии" организуют тематические мероприятия по консультированию жителей РФ по профилактике гриппа и ОРВИ. Эксперты расскажут, где можно сделать ту или иную прививку, как подготовиться к вакцинации.
Помимо этого, специалисты поделятся неспецифическими советами по профилактике подобных заболеваний.
Граждане смогут найти телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора по субъектам РФ.
Ранее служба сообщала, что свыше 1,2 миллиона горожан, что составляет 10% от численности населения Москвы, сделали прививку от гриппа. Там отметили, что превышения эпидемических порогов по совокупному населению зарегистрировано не было.
Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась, что РФ преодолела очередной подъем заболеваемости коронавирусом. На данный момент, по ее словам, в России наблюдается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.
Более 300 млн лабораторных исследований на коронавирус сделано в России
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