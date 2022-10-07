В связи с сезонными заболеваниями столичные службы особо тщательно дезинфицируют транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Особе внимание уделяется властями Москвы уборке и дезинфекции столичного наземного транспорта, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В период сезонных заболеваний уделяем особое внимание уборке и дезинфекции наземного транспорта – это более 8,5 тысячи автобусов и электробусов, которые работают почти на 900 маршрутах Москвы", – сообщил он РИА Новости.

Как отметили в Дептрансе, специалисты тактильно и визуально проверяют все выходящие на линии автобусы после окончания санитарных мероприятий. Уточняется, что холодный туман служит средством уничтожения 100% микробов на моечном комплексе автопарков коммерческих перевозчиков.

Кроме того, дезинфицируется все, к чему могут прикасаться пассажиры во время поездки, – поручни, спинки сидений и валидаторы.

Эксперт напомнил, что сделать прививку на сегодняшний день есть возможность как в медучреждении, так и в мобильных пунктах вакцинации. При этом, уточнил Онищенко, если на препарат может быть аллергическая реакция, следует сказать об этом медику.

Ранее сообщалось, что с 26 сентября по 2 октября распространение ОРВИ в Москве снизилось на 9,4%. Жителей призывают вакцинироваться, поскольку это является наиболее эффективным способом защиты от гриппа.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ в столице до 14 октября работает горячая линия. Задать вопросы можно по телефонам 8 (495) 687-40-70 и 8 (495) 687-36-28, а также по круглосуточному телефону Роспотребнадзора – 8 (495) 539-36-96.



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