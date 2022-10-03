Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве за неделю на 9% – Роспотребнадзор

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве за последнюю неделю (с 26 сентября по 2 октября) снизилась на 9,4%. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
"В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ: среди совокупного населения – ниже на 9,4%. <...> Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена в основном циркуляцией риновирусов (50%), аденовирусов (16,7%) и вирусов парагриппа третьего типа (33,3%)", – говорится в сообщении.
Горожан призывают активно вакцинироваться, поскольку это является наиболее эффективным способом защиты от гриппа. На сегодняшний день прививки сделали почти 17% москвичей, это чуть больше 2,1 миллиона человек.
По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ в Москве до 14 октября будет работать горячая линия. Задать вопросы граждане могут по телефонам 8 (495) 687-40-70 и 8 (495) 687-36-28, а также по круглосуточному телефону Роспотребнадзора – 8 (495) 539-36-96.
Ранее вирусолог центра "Вектор" Валерий Локтев рассказал, когда пройдет нынешний пик волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. По его словам, это может произойти примерно через месяц, в настоящий момент заболеваемость уже пошла на спад.
Новости часа: заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице за неделю снизилась более чем на 9%
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