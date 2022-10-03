Крупнейшая в истории вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Европе

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Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в европейских странах является самой сильной за всю историю наблюдений, следует из данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в Европе среди птиц на фермах было выявлено 2 467 случаев заражения, среди диких птиц – 3 573, среди домашних – 187. При этом 48 миллионов птиц в пострадавших хозяйствах были отбракованы в связи с высоким риском инфицирования.

По данным организации, вспышка затронула 37 европейских государств от Атлантического побережья на западе до Украины на востоке и от архипелага Шпицберген на севере до Португалии на юге. К зиме текущего года ожидается ухудшение ситуации.

Уточняется, что случаев заражения людей от животных в настоящее время не было зафиксировано. Риск заболевания повышается у представителей профессий, где есть непосредственный контакт с зараженными птицами, для остального населения шансы заразиться остаются на низком уровне.

Директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон отметила необходимость сотрудничества экспертов в области здравоохранения, а также информирования населения о степени риска инфицирования и мерах предосторожности.

Ранее Россельхознадзор ограничил поставки птицеводческой продукции из ряда регионов США и Канады. В ведомстве пояснили, что временные ограничения вводятся из-за напряженной эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц, которая наблюдается в данных регионах. Ограничения касаются живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы и готовой мясной продукции.

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