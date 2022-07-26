Орнитолог оценил вероятность прихода в Россию эпидемии птичьего гриппа

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Орнитолог Вадим Мишин оценил вероятность прихода в Россию эпидемии птичьего гриппа из-за британских пернатых, сообщает "Радио 1".

По словам эксперта, птичий грипп, который охватил острова Фарн у берегов Великобритании, не представляет угрозу для России.

"У каждого вида птиц, у каждой колонии есть свои предпочтения. И если эта колония селится на островах Фарн, к нам она уже не полетит. Потому что размножаться к нам летят наши северные птицы, мы для них родина. А там родина – вот эти острова", – объяснил он.

Мишин отметил, что люди могут подхватить вирус, однако это происходит редко.

"Для нас с вами птичий грипп опасен, если он переходит границу между птицами и людьми. Такие случаи известны, но они единичные", – резюмировал специалист.

Ранее Россельхознадзор ограничил поставки поставки живой птицы и продуктов птицеводства из американского штата Юта и канадских провинций Нью-Брансуик и Манитоба. В ведомстве пояснили, что временные ограничения вводятся из-за напряженной эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц, которая наблюдается в данных регионах.

Ограничения касаются живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы и готовой мясной продукции. В случае с последней исключением являются товары, подверженные обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц.

Запрещаются к ввозу также корма и кормовые добавки для птиц, за исключением продуктов растительного происхождения или химического и биологического синтеза. Затрагивают ограничения и бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.