Эксперт оценил вероятность эпидемии птичьего гриппа H3N8

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врач-терапевт Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 усомнился в том, что птичий грипп H3N8 может вызвать эпидемию.

Ранее первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 был выявлен в Китае. Известно, что заболел четырехлетний мальчик, проживающий в провинции Хэнань. Он контактировал с домашней птицей. Также недалеко от его дома встречаются дикие утки. 5 апреля у ребенка появились первые симптомы, в том числе лихорадка. Через пять дней на фоне ухудшения состояния его госпитализировали.

По словам Алексея Водовозова, птичий грипп распространяют перелетные и сельскохозяйственные птицы. Периодически появляется информация о единичном заражении тем или иным штаммом инфекции людей, однако к эпидемии это не приводит. Специалист убежден, что так будет и на этот раз.

"Самые различные варианты встречаются в том числе и среди людей, то есть имеются такие случаи передачи, но они единичные", – объясняет врач.





Алексей Водовозов врач-терапевт Здесь мы тоже пока что видим единичный случай передачи от птиц к человеку. Никаких настораживающих подробностей нет. Такое регулярно встречается. Об этом регулярно сообщают, то есть в этом абсолютно ничего нового нет, бояться нечего.

Ранее замгендиректора по научной работе "Вектора" Александр Агафонов сообщил, что государственный научный центр готовит вакцины против высокопатогенных штаммов птичьего гриппа. Он уточнил, что заболеваемость с летальностью до 70% способны вызывать субтипы вируса гриппа H5 и H7.