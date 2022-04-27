Эксперт оценил вероятность эпидемии птичьего гриппа H3N8

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Врач-терапевт Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 усомнился в том, что птичий грипп H3N8 может вызвать эпидемию.
Ранее первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 был выявлен в Китае. Известно, что заболел четырехлетний мальчик, проживающий в провинции Хэнань. Он контактировал с домашней птицей. Также недалеко от его дома встречаются дикие утки. 5 апреля у ребенка появились первые симптомы, в том числе лихорадка. Через пять дней на фоне ухудшения состояния его госпитализировали.
По словам Алексея Водовозова, птичий грипп распространяют перелетные и сельскохозяйственные птицы. Периодически появляется информация о единичном заражении тем или иным штаммом инфекции людей, однако к эпидемии это не приводит. Специалист убежден, что так будет и на этот раз.
"Самые различные варианты встречаются в том числе и среди людей, то есть имеются такие случаи передачи, но они единичные", – объясняет врач.
Ранее замгендиректора по научной работе "Вектора" Александр Агафонов сообщил, что государственный научный центр готовит вакцины против высокопатогенных штаммов птичьего гриппа. Он уточнил, что заболеваемость с летальностью до 70% способны вызывать субтипы вируса гриппа H5 и H7.
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