В "Векторе" готовят вакцины против высокопатогенных штаммов птичьего гриппа

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В "Векторе" исследуют возможность перехода опасных вирусов от животных к человеку и готовят вакцины против высокопатогенных штаммов птичьего гриппа, рассказал замгендиректора по научной работе "Вектора" Александр Агафонов.

По его словам, субтипы вируса гриппа H5 и H7 могут вызывать заболеваемость с летальностью до 70%.

"Сейчас опасность этого гриппа для человека никто не снимает. Мы готовим и вакцину против этих высокопатогенных вирусов гриппа, потому что при такой летальности при переходе на человека это будет очень серьезная угроза для всего населения", – цитирует специалиста РИА Новости.

Эксперт добавил, что все вирусы, которые сейчас есть у человека, на 80–90% зооантропонозные. Это значит, что им подвержены как животные, так и человек, однако реакция на них разная.

Агафонов подчеркнул, что есть подходы, позволяющие узнать эффективность размножения вируса в человеке.

"Пример гриппа наиболее яркий. При изменении рецепторной активности вируса гриппа он может размножаться либо в верхних дыхательных путях человека, либо в нижних, и эта преграда как раз позволяет нам пока не болеть вирусами, заболевание которыми вызываются высокопатогенными штаммами птичьего гриппа", – объяснил замгендиректора по научной работе.

Государственный научный центр, отметил Агафонов, занимается изучением возможностей таких переходов. Кроме того, пандемия коронавируса показала важность исследования еще неизвестных человеку вирусов. На сегодняшний день, подчеркнул специалист, экспертам известно не более 0,001% от всех существующих вирусов.

"Опыт "Вектора" за предыдущий год показал, что эта оценка очень близка к реальности. Только за прошлый год мы смогли обнаружить 67 новых вирусов. При этом мы должны засекать появление новых опасных для человека вирусов. Сколько вирусов есть у животных, сколько у насекомых, растений и просто находятся в окружающей среде, нам неизвестно и только предстоит выяснить", – заключил Агафонов.

Ранее сообщалось, что в России обнаружили новый вирус, вызывающий лихорадку. Вирус был найден в образцах сыворотки крови нескольких человек из медицинских учреждений Ростовской области с Конго-Крымской геморрагической лихорадкой.