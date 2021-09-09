Сотрудники центра "Вектор" обнаружили новый вирус, вызывающий лихорадку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России выявлен новый вирус, который вызывает у человека симптомы лихорадки. Об этом сообщает газета "Известия".
Исследование провели специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора. Вирус был найден в образцах сыворотки крови нескольких человек из медицинских учреждений Ростовской области с Крымской-Конго геморрагической лихорадкой. Он получил название Manych.
Как объясняется в материале, патоген является многокомпонентным. Его особенность заключается в том, что размножение происходит при соединении четырех частиц вируса.
Специалисты также утверждают, что Manych родственен вирусу Jingmen tick virus (JMTV), обнаруженном китайскими учеными в 2014 году в слюнных железах клещей, собранных с собак и коров.
"В четырех образцах из 20 была обнаружена РНК JMTV, поэтому мы проанализировали найденный материал более подробно", – пояснила младший научный сотрудник отдела молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов центра "Вектор" Анастасия Гладышева.
Добавляется, что 20 пациентов с вирусом JMTV были госпитализированы. У них фиксируется высокая температура – около 39 градусов – и озноб.
Ранее 27 июня ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Nipah у летучих мышей. ВОЗ называет его одним из самых опасных в мире: уровень летальности от него достигает от 40 до 75%. Он передается людям, съевшим фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного.
Позднее в Роспотребнадзоре заявили, что вирус Nipah не угрожает России.
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