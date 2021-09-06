Инфекционист не увидел предпосылок к вытеснению "Дельты" штаммом коронавируса "Мю"

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Предпосылок к тому, чтобы штамм коронавируса "Мю" вытеснил "Дельту", нет. В то же время подобное возможно, но процесс будет локальным и не распространится на весь мир. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Предпосылок к тому, чтобы штамм "Мю" вытеснил "Дельту", сейчас нет. Можно теоретически рассуждать о любой линии коронавируса, что она может быть более опасна, легче будет обходить иммунитет. Коронавирус всегда будет мутировать в ту сторону, чтобы обходить антитела и иммунитет", – сказал РИА Новости Тимаков.
Он также отметил, что штамм "Мю" сейчас не вызывает обеспокоенности у Всемирной организации здравоохранения, но за ним следует наблюдать.
Ранее ВОЗ отнесла "колумбийский" вариант коронавируса "Мю" к штаммам, вызывающим интерес.
К настоящему времени случаи инфицирования данным вариантом вируса были зафиксированы в Южной Америке и Европе. Их доля от общего числа заболеваний COVID-19 пока не превышает 0,1 процента, однако в ВОЗ утверждают, что штамм содержит мутации, которые потенциально могут сделать его устойчивым к вакцинам.
В ВОЗ заинтересовались штаммом коронавируса "Мю"
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