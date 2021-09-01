В ВОЗ заинтересовались штаммом коронавируса "Мю"

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла "колумбийский" вариант коронавируса "Мю" к штаммам, вызывающим интерес. Об этом сообщает The Guardian.

К настоящему времени случаи инфицирования данным вариантом вируса были зафиксированы в Южной Америке и Европе. Их доля от общего числа заболеваний COVID-19 пока не превышает 0,1%, однако в ВОЗ утверждают, что штамм содержит мутации, которые потенциально могут сделать его устойчивым к вакцинам.

В организации намерены отслеживать эпидемиологию штамма "Мю" в Южной Америке на фоне его совместной циркуляции со штаммом "Дельта".

На данный момент ВОЗ расценивает пять штаммов коронавируса как вызывающие интерес и еще четыре как вызывающие беспокойство. Наиболее опасными вариантами считаются штаммы "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта".

Ранее ученые обнаружили в ЮАР новый штамм коронавируса, распространяющийся со скоростью вариантов "Бета" и "Дельта".

В России случаи инфицирования "южноафриканским" штаммом выявлены не были. Как полагают специалисты Роспотребнадзора, это связано с тем, что "Дельта" вытесняет другие генетические линии вируса, что приводит к его доминирующему положению как в мире, так и на отдельных территориях.

