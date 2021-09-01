Глава Минздрава РФ рассказал о ситуации с COVID-19 в регионах-лидерах по вакцинации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В ряде российских регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, речь идет уже о единичных случаях COVID-19, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.
Противодействие распространению коронавируса министр здравоохранения России обсудил по видеосвязи с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.
"В некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идет речь о единичных случаях заболевания", – сказал Мурашко.
Он также отметил, что в России сейчас преобладает штамм "Дельта", против которого эффективна вакцина "Спутник V". По словам Мурашко, она позволяет избежать госпитализации пациента, если он заболел этой формой COVID-19.
Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России осенью будет во многом зависеть от отношения граждан к вакцинации. При пассивном отношении к ней может произойти рост числа заражений, отметил он.
Собянин: прошедшие повторную вакцинацию пенсионеры получат набор "С заботой о здоровье"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: