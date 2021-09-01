Глава Минздрава РФ рассказал о ситуации с COVID-19 в регионах-лидерах по вакцинации

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В ряде российских регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, речь идет уже о единичных случаях COVID-19, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

Противодействие распространению коронавируса министр здравоохранения России обсудил по видеосвязи с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

"В некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идет речь о единичных случаях заболевания", – сказал Мурашко.

Он также отметил, что в России сейчас преобладает штамм "Дельта", против которого эффективна вакцина "Спутник V". По словам Мурашко, она позволяет избежать госпитализации пациента, если он заболел этой формой COVID-19.

Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России осенью будет во многом зависеть от отношения граждан к вакцинации. При пассивном отношении к ней может произойти рост числа заражений, отметил он.