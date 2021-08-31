Врач рассказала, нужно ли менять рацион перед вакцинацией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 рассказала, нужно ли менять рацион перед вакцинацией от COVID-19.
Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов заявил в эфире радио Sputnik, что перед этой процедурой лучше отказаться от сладкого, поскольку прививка переносится тяжелее при повышении в крови сахара. По словам специалиста, такая же рекомендация распространяется на все продукты, которые содержат большое количество углеводов. Речь идет в том числе и о картофеле, каше, хлебе и фруктах.
"Это не относится к числу официальных рекомендаций. Прививку можно делать людям, в том числе страдающим сахарным диабетом, даже если у них уровень сахара в момент вакцинации выше нормы. Боюсь, такие заявления могут привести к тому, что человек, который записался на прививку, потом откажется, поскольку вечером нечаянно съел кусок торта", – сказала Чернышова.
Врач добавила, что отказываться от продуктов, содержащих большое количество углеводов, перед вакцинацией также не стоит.
"Вакцина не взаимодействует с углеводами никак. Единственное, что чем выше углеводная нагрузка, тем больше человек склонен к задержке жидкости в организме, к отекам. Это можно связать с более выраженной реакцией организма на прививку, но эту реакцию нельзя назвать аллергической", – объяснила эксперт.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович посоветовала россиянам привиться и от гриппа, и от коронавируса.
Это поможет значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения, поскольку позволит решить проблему хотя бы одной из двух инфекций, объяснила она. Вуйнович напомнила, что ВОЗ годом ранее также призывала прививаться от гриппа, несмотря на невысокую заболеваемость.
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