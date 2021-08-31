Врач рассказала, нужно ли менять рацион перед вакцинацией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 рассказала, нужно ли менять рацион перед вакцинацией от COVID-19.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов заявил в эфире радио Sputnik, что перед этой процедурой лучше отказаться от сладкого, поскольку прививка переносится тяжелее при повышении в крови сахара. По словам специалиста, такая же рекомендация распространяется на все продукты, которые содержат большое количество углеводов. Речь идет в том числе и о картофеле, каше, хлебе и фруктах.

"Это не относится к числу официальных рекомендаций. Прививку можно делать людям, в том числе страдающим сахарным диабетом, даже если у них уровень сахара в момент вакцинации выше нормы. Боюсь, такие заявления могут привести к тому, что человек, который записался на прививку, потом откажется, поскольку вечером нечаянно съел кусок торта", – сказала Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт К тому же у здорового человека уровень сахара в организме буквально за два часа возвращается к норме. То есть если он ел накануне или рано утром что-то сладкое, через 2 часа у него должен быть нормальный уровень сахара.

Врач добавила, что отказываться от продуктов, содержащих большое количество углеводов, перед вакцинацией также не стоит.

"Вакцина не взаимодействует с углеводами никак. Единственное, что чем выше углеводная нагрузка, тем больше человек склонен к задержке жидкости в организме, к отекам. Это можно связать с более выраженной реакцией организма на прививку, но эту реакцию нельзя назвать аллергической", – объяснила эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Ешьте как обычно. К препаратам по вакцинации нет указаний на сладкое. Лично я не встречала никаких научных исследований, в которых было бы связано количество побочных или нежелательных явлений после вакцинации с приемом того или иного пищевого продукта, в том числе фруктов.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович посоветовала россиянам привиться и от гриппа, и от коронавируса.

Это поможет значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения, поскольку позволит решить проблему хотя бы одной из двух инфекций, объяснила она. Вуйнович напомнила, что ВОЗ годом ранее также призывала прививаться от гриппа, несмотря на невысокую заболеваемость.