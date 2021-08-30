В ЮАР выявили новый штамм коронавируса

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Ученые обнаружили в ЮАР новый штамм коронавируса. Он распространяется со скоростью, характерной для наиболее опасных штаммов "Бета" и "Дельта", сообщается на сайте medRxiv.

Исследователи отметили, что в мае на новый штамм C.1.2 приходилось 0,2% секвенированных образцов, в июне – 1,6%, а в июле этот показатель составил 2%.

По мнению ученых, появление этого штамма связано с быстрыми мутациями вируса.

"Короткий период ускоренной эволюции по сравнению с общей скоростью вирусной эволюции также характерен для появления (штаммов) "Альфа", "Бета" и "Гамма", – добавили эксперты.

Ранее россиянам рассказали, что может улучшить состояние пациента во время постковидного синдрома. По мнению специалиста, победить его помогает вакцинация. При этом переносимость прививки у пациентов после коронавируса такая же, как и у полностью здоровых людей.