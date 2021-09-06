Россиян предупредили о риске распространения лихорадки Западного Нила на юге страны

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Югу России в сентябре и октябре грозит увеличение численности комаров, которые переносят лихорадку Западного Нила, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"Ученые ВНИИ ГОЧС отмечают, что в сентябре – октябре текущего года на юге европейской части Российской Федерации из-за высокой температуры и влажности воздуха прогнозируется увеличение численности комаров, переносящих лихорадку Западного Нила", – говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевание сопровождается поражением центральной нервной системы человека, а также способно привести к смерти.

"Летальность составляет до 14 процентов. Так, в 2010 году в результате эпидемической вспышки этой лихорадки только на территории Волгоградской области было зарегистрировано 413 случаев заболевания людей", – приводятся на сайте слова исполняющего обязанности начальника института Владимира Мошкова.

Ранее россиян предупредили об опасности чумных сусликов после фиксирования вспышки заболевания на территории страны.

Отмечалось, что чума и сегодня является одной из глобальных угроз человечеству, несмотря на то что про нее многие уже забыли. В связи с этим важно не допустить ее распространения за пределы локальных очагов.

