Россиян предупредили об опасности чумных сусликов

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В России зафиксировали вспышку чумы. Это произошло в июле текущего года на границе с Монголией, сообщает РБК со ссылкой на директора Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора Сергея Балахонова.
"У себя мы остановили (распространение инфекции. – Прим. ред.), у нас прекратились случаи заболевания, но активность очага сохраняется, угроза остается", – сказал Балахонов.
По его словам, очаги инфекции занимают треть территории Монголии. Случаи заражения связаны, в частности, с охотой на сусликов.
Директор института также добавил, что чума и сегодня является одной из глобальных угроз человечеству, несмотря на то что про нее многие уже забыли. В связи с этим важно не допустить ее распространения за пределы локальных очагов.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что первый случай бубонной чумы был зафиксирован на Алтае в 2014 году: местный охотник подстрелил суслика, принес его домой и в итоге заразился, поранившись во время разделки тушки. Тогда благодаря оперативным мерам властей удалось избежать эпидемии, однако все село лишилось запасов мяса этого животного.
В конце июня на территории Латвии в ходе раскопок ученые обнаружили древнейший штамм чумы Yersinia pestis возрастом около 5 тысяч лет. След возбудителя инфекции нашли в черепе охотника-собирателя. Предполагается, что мужчина мог заразиться от животного. При этом, по мнению специалистов, этот штамм чумы являлся менее заразным, чем последующие его варианты.
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