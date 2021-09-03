Россиян предупредили об опасности чумных сусликов

Фото: ТАСС/Zuma

В России зафиксировали вспышку чумы. Это произошло в июле текущего года на границе с Монголией, сообщает РБК со ссылкой на директора Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора Сергея Балахонова.

"У себя мы остановили (распространение инфекции. – Прим. ред.), у нас прекратились случаи заболевания, но активность очага сохраняется, угроза остается", – сказал Балахонов.

По его словам, очаги инфекции занимают треть территории Монголии. Случаи заражения связаны, в частности, с охотой на сусликов.

Директор института также добавил, что чума и сегодня является одной из глобальных угроз человечеству, несмотря на то что про нее многие уже забыли. В связи с этим важно не допустить ее распространения за пределы локальных очагов.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что первый случай бубонной чумы был зафиксирован на Алтае в 2014 году: местный охотник подстрелил суслика, принес его домой и в итоге заразился, поранившись во время разделки тушки. Тогда благодаря оперативным мерам властей удалось избежать эпидемии, однако все село лишилось запасов мяса этого животного.

В конце июня на территории Латвии в ходе раскопок ученые обнаружили древнейший штамм чумы Yersinia pestis возрастом около 5 тысяч лет. След возбудителя инфекции нашли в черепе охотника-собирателя. Предполагается, что мужчина мог заразиться от животного. При этом, по мнению специалистов, этот штамм чумы являлся менее заразным, чем последующие его варианты.

