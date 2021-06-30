При раскопках в Латвии обнаружили 5000-летний штамм чумы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На территории Латвии в ходе раскопок ученые обнаружили древнейший штамм чумы возрастом около 5 тысяч лет. Об этом сообщается в научном журнале Cell Reports.

След возбудителя инфекции, бактерии Yersinia pestis, нашли в черепе охотника-собирателя. Предполагается, что мужчина мог заразиться от животного.

Останки людей на неолитической стоянке Риннюкалнс были найдены в 19 веке. Тогда нашли части скелета девочки-подростка в возрасте 12–18 лет и мужчины в возрасте 20–30 лет. Из-за Второй мировой войны останки были утеряны. Вновь найти их удалось в 2011 году. Тогда и обнаружили захоронения со взрослым мужчиной и младенцем.

При анализе ДНК образцов в черепе взрослого и нашли следы Yersinia pestis.

По мнению ученых, этот штамм чумы являлся менее заразным, чем последующие его варианты.

Зимой этого года сообщалось, что на северо-востоке Демократической Республики Конго выявлено свыше 520 случаев заражения чумой, более 30 человек скончались. Среди этих случаев выявлены варианты бубонной чумы, а также легочной и септической.

