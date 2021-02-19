Роспотребнадзор оценил вероятность завоза чумы в Россию

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Роспотребнадзор заявил, что опасность завоза чумы на территорию России крайне маловероятна, сообщает РИА Новости.
Это связано с тем, что РФ не имеет прямого авиасообщения с Демократической Республикой Конго.
"На всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный контроль прибывающих лиц. Таким образом, опасность завоза чумы на территорию России практически отсутствует", – говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
Накануне стало известно о 520 случаев заражения чумой на северо-востоке Демократической Республики Конго. Среди этих случаев выявлены варианты бубонной чумы, а также легочной и септической.
Ранее вирусолог рассказал, чем опасен возбудитель африканской чумы свиней, обнаруженный в колбасе. Для людей этот вирус оказался совершенно не опасен.
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