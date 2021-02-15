Названы основные опасности путешествия в одиночку

В путешествии в одиночку полно плюсов. Во-первых, не нужно подстраиваться ни под чьи планы и уныло плестись в краеведческий музей, если хочется лежать в шезлонге, пить вино и смотреть на серферов. Во-вторых, не придется сверять бюджеты и искать финансовые компромиссы: ужинать в "Макдоналдсе", потому что спутнику не по карману рестораны, или, наоборот, самому нервничать из-за количества нулей в ценах. И наконец в третьих, это отличный способ побыть наедине с собой и перезагрузиться. Тревел-эксперт Екатерина Васильева рассказывает о нюансах, которые стоит помнить, чтобы путешествие прошло максимально легко, безопасно и приятно.



Выбирайте страну правильно

Отправиться в одиночку в Южный Судан или Саудовскую Аравию – довольно экстремальная идея. Для соло-путешествия лучше выбирать безопасные страны с максимально похожим на наш менталитетом. Например, подойдет практически любая европейская страна или страны бывшего СССР. Государства с сильными исламскими традициями или нетуристические африканские страны – вряд ли хороший вариант для одинокого туриста, особенно если это женщина.

Не пропадайте с радаров

Кто-то обязательно должен знать в деталях, куда и когда вы направляетесь. Возложите эту миссию на кого-нибудь из родственников или друзей и ежедневно рапортуйте: "Я в аэропорту, поселился в отеле таком-то, ушел в горный поход до вечера, ужинаю вот в этом ресторане". Чекиниться – тоже хорошо. Смысл всех этих манипуляций не в том, чтобы товарищ корчился от зависти, а в том, что, если вы не выйдете на связь хотя бы пару дней, он начнет вас искать.

Такая же схема сработает, если вы остановились в небольшом семейном отеле. Там нередко принято общаться с постояльцами, поэтому можно рассказать персоналу, куда идете и когда вернетесь, и они наверняка проследят, все ли с вами в порядке.

Деньги – по разным корзинам

Поехать в путешествие с одной-единственной банковской картой – затея довольно легкомысленная. Технические сбои случаются даже у самых надежных банков, а перехватить на обед и на такси будет не у кого. Лучше всего взять с собой пару карт разных банков, подключить Apple- или Google Play и снять наличные в местной валюте на случай, если занесет в места, куда электронные платежи пока не добрались.

Кстати, денег лучше брать побольше. Непредвиденные расходы в поездках случаются практически всегда, а разделить их, опять же, будет не с кем.

Изучите матчасть

"Ура, приключеньки!" – план самый задорный и интересный, но, как известно, лучшая импровизация та, что хорошо продумана. Не поленитесь побольше узнать о той стране и регионе, куда направляетесь: где находится аэропорт и как добраться в город, какие районы самые удобные для проживания, а куда даже полицейские ходят неохотно, где находится российское консульство и как с ним связаться, если вдруг что, а также какие новые фокусы придумали местные мошенники, чтобы развести туристов на деньги.



Поизучайте соцсети, "погуляйте" по геотегам в соцсетях, зачастую это даст даже больше информации, чем популярные туристические порталы. Куда ходят местные, что они едят, как они выглядят и во что одеты, какая там на самом деле погода.

Скопируйте все документы

Самая скучная рекомендация в мире, но, путешествуя в одиночку, ею точно пренебрегать нельзя. Если не повезет потерять паспорт, придется идти в консульство с двумя соотечественниками (стандартная процедура подтверждения личности), а быстро найти их в чужой стране и стрессовой ситуации может быть непросто. Поэтому лучше максимально перестраховаться: сделать несколько копий паспорта, водительских прав, авиабилетов и броней всех отелей. Не экономьте на бумаге и чернилах, положите по копии в каждую сумку, а в электронном виде отправьте себе на почту или сохраните в облаке. Особенно тревожные (читай – ответственные) персоны берут с собой еще и флешку на случай, если под рукой не будет интернета.

Разберитесь, как будете общаться

Если вы говорите на языке страны, в которую отправляетесь, вопросов нет. Во всех остальных случаях не стоит полагаться на свой безупречный английский или талант в искусстве пантомимы. Английский у, например, португальцев, может оказаться не очень безупречным, а неловкой пантомимой можно и вовсе кого-нибудь ненароком оскорбить, ведь в другой стране жесты могут нести совсем не тот посыл, что у нас.

Носите с собой разговорник – бумажный или сохраненный в смартфоне, чтобы при необходимости ткнуть пальцем в нужную фразу. Самые жизненно важные выражения – свой адрес и как звать на помощь – выучите наизусть. Чтобы прослыть человеком вежливым и приятным, научитесь также здороваться и благодарить на местном языке. Кстати, в этом случае наверняка и шансы на помощь возрастут – вежливым и приятным людям помогают охотнее.

Осторожнее с людьми

Кстати, о людях. Один из весомых плюсов соло-путешествий – это неограниченные возможности заводить новые знакомства. Не нужно шарахаться от незнакомцев как от чумы, но соблюдать элементарные правила безопасности стоит. Не говорите никому, что вы тут без компании, не сообщайте свой адрес и не пейте с незнакомцами из открытой тары – только из бутылки, которую открыли при вас. Дело не только в том, что вас могут коварно отравить (хотя история знает случаи), а в том, что реакция на непонятный коктейль из непривычных ингредиентов тоже может быть неожиданной.