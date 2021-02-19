Более 520 случаев заражения чумой зафиксировано в Конго

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На северо-востоке Демократической Республики Конго выявлено свыше 520 случаев заражения чумой, более 30 человек скончались, сообщает AFP.

"Более 520 случаев чумы, 31 жертва", – заявил агентству глава департамента здравоохранения провинции Итури Патрик Карамура.

Он отметил, что среди этих случаев выявлены варианты бубонной чумы, а также легочной и септической.

Эпидемиолог из организации Ecohealth Alliance Анна Лодисуа рассказала агентству, что случаи заражения стали появляться с 15 ноября по 13 декабря. Средний возраст зараженных – 13 лет. Самому пожилому заболевшему – 73 года, а самому юному – три месяца.



Осенью прошлого года сообщалось, что в Монголии зарегистрировали третий случай смерти от бубонной чумы. В департаменте природно-очаговых заболеваний провинции Завхан, расположенной на северо-западе страны, уточнили, что от бубонной чумы скончался 38-летний мужчина.

Широкое распространение возбудителя чумы было выявлено на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов Тувы. Его обнаружили в Бора-Шайском, Саглынском, Каргынском и Кара-Белдирском мезоочагах общей площадью 340,1 квадратного километра.

Всемирная организация здравоохранения случаи с бубонной чумой в Монголии и Китае считает неопасными.