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Третий случай смерти от бубонной чумы зарегистрирован в Монголии, сообщает "Газета.ру".

В департаменте природно-очаговых заболеваний провинции Завхан, расположенной на северо-западе страны, уточнили, что от бубонной чумы скончался 38-летний мужчина. По данным ведомства, симптомы болезни появились у мужчины после употребления мяса сурка.

В конце июля в одном из регионов Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы. Медики заподозрили болезнь у жителя провинции Завхан.

Симптомы у 39-летнего мужчины появились спустя неделю после того, как он съел мясо сурка. Около десяти человек, контактировавших с больным, были изолированы.

Вспышка также была зарегистрирована недалеко от российской границы. От чумы скончался 15-летний монгольский подросток.

Симптомы заболевания – температура и боль в мышцах. Отличить бубонную чуму от коронавируса можно по воспаленным лимфоузлам.

Всемирная организация здравоохранения случаи с бубонной чумой в Монголии и Китае считает неопасными. Отмечается, что даже если она попадет в Россию, то к массовому заражению это не приведет.

