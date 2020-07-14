В Монголии скончался зараженный бубонной чумой

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Власти Монголии сообщили об одном летальном случае заражения бубонной чумой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

В ведомстве рассказали, что погибший – 15-летний подросток из провинции Говь-Алтай на юго-западе Монголии. Ребенок скончался по пути в больницу, и, по результатам анализа полимеразной цепной реакции, у него была диагностирована чума.

Предположительно, причиной смерти подростка стало заражение после поедания национального блюда из мяса тарбагана, монгольского сурка, который часто является переносчиком заболевания. Эти данные приводятся в заявлении министерства здравоохранения.

В целях предотвращения эпидемии 20 тесно контактировавших с погибшим человек были помещены на карантин.

В начале июля в Монголии объявили карантин из-за вспышки бубонной чумы. По состоянию на 3 июля было выявлено двое зараженных. Границы района, где обнаружили инфекцию, были закрыты.

Спустя два дня случай заражения чумой подтвердили в Китае. Заболевшим стал скотовод в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович, распространение в России бубонной сумы маловероятно. Кроме того, против этой инфекции существует вакцина и разработана терапия антибиотиками.

