В ВОЗ не считают случаи бубонной чумы в Китае и Монголии опасными

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Всемирная организация здравоохранения не считает, что случаи бубонной чумы в Китае и Монголии представляют опасность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис.

"В данный момент мы следим за вспышкой в координации с властями Китая и Монголии. На данный момент мы не считаем, что риск высокий, но мы внимательно следим за ситуацией", – сказала Харрис.

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев до этого исключил возможность массового распространения бубонной чумы в России. Малеев напомнил, что в стране работают противочумные институт и станции, которые занимаются отловом грызунов для исследования их на наличие патогена.

Ранее сообщалось, что в Китае подтвердили случай заболевания бубонной чумой. Жителям рекомендовали не охотиться на диких животных, при подозрениях на инфицирование незамедлительно обращаться в больницу.

Позднее в регионе-аймаке Баян-Улгий в Монголии обнаружили еще одного 15-летнего пациента с подозрением на бубонную чуму. Представитель министерства здравоохранения страны Дордж Нарангерель призвал граждан отказаться от охоты на сурков и не есть их мясо.

