В ГД призвали внимательнее относиться к эпидбезопасности на границах из-за бубонной чумы

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Россиянам следует быть более внимательным к вопросам эпидбезопасности в связи третьим уровнем опасности из-за бубонной чумы в одном из районов Китая. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

"Чума – это признак того, что в регионе плохо обстоят дело с эпидбезопасностью. Но для России это пока не несет особой угрозы. Однако в целом необходимо поднять вопрос уровня эпидбезопасности на границах страны и доработать нормативные документы и все необходимые инструкции для пограничников, органов фитосанитарного надзора, чтобы не допустить подобного в нашей стране", – сказал Менделевич, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в Китае подтвердили случай заболевания бубонной чумой. Жителям рекомендовали не охотиться на диких животных, при подозрениях на инфицирование незамедлительно обращаться в больницу.

Позднее в регионе-аймаке Баян-Улгий в Монголии обнаружили еще одного 15-летнего пациента с подозрением на бубонную чуму. Представитель министерства здравоохранения страны Дордж Нарангерель призвал граждан отказаться от охоты на сурков и не есть их мясо.

При этом советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев исключил возможность массового распространения бубонной чумы в России.