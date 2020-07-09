Распространение в России бубонной чумы маловероятно – ВОЗ

Фото: AP Photo/Khurelkhuu Enkhjargal
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение в России бубонной чумы крайне маловероятно. Об этом сообщает ТАСС.
"Против возбудителя чумы существует эффективное лечение антибиотиками и вакцина. Поэтому маловероятно, чтобы заболевание могло бы иметь широкое распространение в России, даже после выявления единичных случаев", – подчеркнула Вуйнович.
Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев до этого также исключил возможность массового распространения бубонной чумы в России. Малеев напомнил, что в стране работают противочумные институт и станции, которые занимаются отловом грызунов для исследования их на наличие патогена.
Ранее сообщалось, что в Китае подтвердили случай заболевания бубонной чумой. Жителям рекомендовали не охотиться на диких животных, при подозрениях на инфицирование незамедлительно обращаться в больницу.
Позднее в регионе-аймаке Баян-Улгий в Монголии обнаружили еще одного 15-летнего пациента с подозрением на бубонную чуму. Представитель министерства здравоохранения страны Дордж Нарангерель призвал граждан отказаться от охоты на сурков и не есть их мясо.
Врачи рассказали о способах заражения бубонной чумой
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».