Распространение в России бубонной чумы маловероятно – ВОЗ

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение в России бубонной чумы крайне маловероятно. Об этом сообщает ТАСС.

"Против возбудителя чумы существует эффективное лечение антибиотиками и вакцина. Поэтому маловероятно, чтобы заболевание могло бы иметь широкое распространение в России, даже после выявления единичных случаев", – подчеркнула Вуйнович.

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев до этого также исключил возможность массового распространения бубонной чумы в России. Малеев напомнил, что в стране работают противочумные институт и станции, которые занимаются отловом грызунов для исследования их на наличие патогена.

Ранее сообщалось, что в Китае подтвердили случай заболевания бубонной чумой. Жителям рекомендовали не охотиться на диких животных, при подозрениях на инфицирование незамедлительно обращаться в больницу.

Позднее в регионе-аймаке Баян-Улгий в Монголии обнаружили еще одного 15-летнего пациента с подозрением на бубонную чуму. Представитель министерства здравоохранения страны Дордж Нарангерель призвал граждан отказаться от охоты на сурков и не есть их мясо.

