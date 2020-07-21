России не страшна бубонная чума – инфекционист

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бубонная чума не передается от человека к человеку. Более того, она лечится, а значит, России не грозит эпидемия. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

По его словам, бубонная чума не заразна, несмотря на то, что широко распространена в мире.

"Она в Китае постоянно есть, в Монголии. На Мадагаскаре три года назад вообще вспышка была, там более тысячи случаев. Это не экзотика какая-то, но мы на нее смотрим совершенно спокойно, потому что она прекрасно лечится, и никакой эпидемии быть не может на сегодняшний день", – приводит РИА Новости слова Никифорова.

Ранее в Монголии объявили карантин из-за вспышки бубонной чумы. Переносят инфекцию местные сурки, от которых чума легко передается человеку.