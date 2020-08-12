На юге Украины подтвердили случай сибирской язвы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Одесской области специалисты подтвердили случай сибирской язвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественного здоровья минздрава Украины.

В пресс-службе организации уточнили, что сообщение о подозрении сибирской язвы поступило в июле.

"У больного поднялась температура, появился фурункул на голени, который позже перешел в язву. Выяснилось, что ранее он занимался скупкой и продажей животных. За медицинской помощью больной обратился только 7 августа. Референс-лаборатория центра общественного здоровья Украины методом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы", – сообщили в пресс-служба.

Меры по недопущению распространения заболевания принимаются областным лабораторным центром и Госпродпотребслужбой. За контактами организовано медицинское наблюдение. Также проводится полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге.

В Минздраве напомнили, заражение человека сибирской язвой возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки. От человека к человеку заболевание не передается.

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