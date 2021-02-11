Вирусолог объяснил, чем опасен возбудитель африканской чумы свиней, обнаруженный в колбасе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал Москве 24, чем опасен возбудитель африканской чумы свиней, обнаруженный в продуктах.
Ранее сообщалось, что возбудитель африканской чумы свиней выявили в колбасе, произведенной в Ростовской области. Его нашли в продукте от производителя ООО "Станица". Известно, что специалисты установили производителя сырья, из которого была сделана колбаса, и определили города, в которые была поставлена эта продукция. На предприятии сейчас проводят внеплановую проверку.
"Для людей этот вирус совершенно не опасен. Такую колбасу можно есть", – заявил Лукашев.
Вместе с тем эксперт подчеркнул, что этот вирус крайне опасен для свиней. Если он попадает в хозяйства, то среди животных может случиться эпидемия.
"Если кто-то, допустим, будет есть бутерброд с этой колбасой и не помоет руки, а потом пойдет ухаживать за свиньями, то для свиней очень опасно. Может случиться эпидемия, что приводит к необходимости уничтожать животных. Человек в данном случае как средство распространения", – подытожил собеседник Москвы 24.
Ранее ДНК вируса африканской чумы свиней выявили в колбасной продукции на складе в Великом Новгороде. Как рассказали в комитете ветеринарии региона, колбасу изготовили в Воронежской области. Вирус нашли в 14 килограммах готового продукта, который хранился в холодильнике склада.
"В связи с этим издан указ губернатора Новгородской области об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней от 13.10.2020 № 571. Карантин установлен на срок с 13 до 22 октября", – подчеркнули в правительстве области.
На месте происшествия провели дезинфекцию. Зараженная продукция сожжена.
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