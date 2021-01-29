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Вирусологи оценили вероятность пандемии вируса "Нипах" со смертностью 75%

"Нужно быть готовыми": возможна ли пандемия опасного вируса "Нипах"
общество

Ученые из Нидерландов выявили способность вируса под названием "Нипах" вызывать пандемию с летальностью до 75%. Впервые его обнаружили около 22 лет назад в Малайзии. По словам специалистов, вспышка инфекции может возникнуть в любой момент. Выясняем, так ли это и действительно ли "малайзийский" вирус смертельно опасен.

Фото: AP Photo/Vincent Thian

Новая пандемия?

Исследователи из некоммерческой организации Access to Medicine Foundation, которая находится в Нидерландах, выявили способность вируса "Нипах" вызывать в любой момент пандемию. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), впервые он был выявлен в 1999 году в Малайзии среди фермеров-свиноводов, живущих на реке Нипах. В честь нее вирус и получил название. После этого в Южной Азии произошло еще 12 вспышек болезни.

Людям "Нипах" способен передаваться через летучих мышей или свиней. Также при употреблении зараженной пищи, в первую очередь фиников и свежего сока финиковой пальмы. Инфекция передается и от человека к человеку. Заболевание может протекать как бессимптомно, так и вызывать респираторные проблемы, энцефалит и даже отек головного мозга. Смертность от него варьируется в диапазоне от 40 до 75%.

Вирус включен в список ВОЗ как один из наиболее опасных для человечества. Вакцин или препаратов против него не существует, а заболевание, вызываемое им, лечится симптоматически.

Для профилактики инфекции ВОЗ рекомендует сократить доступ летучих мышей к финиковым пальмам и другим свежим продуктам питания. Следует кипятить свежесобранный финиковый сок, фрукты – мыть и очищать от кожуры перед употреблением. Также стоит избегать физического контакта с людьми, инфицированными этим вирусом.

Реальная опасность?

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев пояснил Москве 24, что вероятность распространения нового вируса или возвращения старого существует в любой точке планеты.

"Чем больше мы вторгаемся в природу, тем больше вероятность распространения инфекции, как это в итоге и произошло с коронавирусом", – пояснил он.

Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo

При этом, по словам эксперта, реальная опасность вируса "Нипах" для человечества зависит от многих факторов.

Это зависит от пути распространения вируса, от его инфекционности, заразности, способности выживать во внешней среде. Коронавирус это нам показал. Просто нужно быть готовым к любому вирусу и к любому развитию событий.
Виталий Зверев
научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал Москве 24, что "Нипах" действительно довольно опасный вирус, однако он практически не передается от человека к человеку. По словам специалиста, основное заражение происходит при контакте с фекалиями летучих лисиц.

При этом в результате возможной мутации "Нипах" действительно может привести к пандемии. Подобная ситуация произошла в 2015 году с вирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS), отметил он.

"На Ближнем Востоке и в Европе были единичные случаи передачи от человека к человеку, обычно человек заражался MERS от верблюда. Но когда вирус попал в Южную Корею в 2015 году, то возникла вспышка вируса, более 100 человек. Тогда только чудом удалось ее остановить и предотвратить пандемию", – подчеркнул специалист.

Если бы "Нипах" мутировал и также хорошо передавался, как коронавирус или вирус кори, к которому он намного ближе, то это была бы пандемия на порядок более тяжелая, чем COVID-19.
Александр Лукашев
директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета

Лукашев добавил, что мутация вирусов довольно непредсказуема, поэтому угроза вполне реальная. Это в первую очередь можно увидеть на примере коронавируса, когда одна мутация – и инфекция начинает легче передаваться, заключил собеседник Москвы 24.

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