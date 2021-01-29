Вирусологи оценили вероятность пандемии вируса "Нипах" со смертностью 75%

Ученые из Нидерландов выявили способность вируса под названием "Нипах" вызывать пандемию с летальностью до 75%. Впервые его обнаружили около 22 лет назад в Малайзии. По словам специалистов, вспышка инфекции может возникнуть в любой момент. Выясняем, так ли это и действительно ли "малайзийский" вирус смертельно опасен.



Фото: AP Photo/Vincent Thian

Новая пандемия?

Исследователи из некоммерческой организации Access to Medicine Foundation, которая находится в Нидерландах, выявили способность вируса "Нипах" вызывать в любой момент пандемию. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), впервые он был выявлен в 1999 году в Малайзии среди фермеров-свиноводов, живущих на реке Нипах. В честь нее вирус и получил название. После этого в Южной Азии произошло еще 12 вспышек болезни.

Людям "Нипах" способен передаваться через летучих мышей или свиней. Также при употреблении зараженной пищи, в первую очередь фиников и свежего сока финиковой пальмы. Инфекция передается и от человека к человеку. Заболевание может протекать как бессимптомно, так и вызывать респираторные проблемы, энцефалит и даже отек головного мозга. Смертность от него варьируется в диапазоне от 40 до 75%.

Вирус включен в список ВОЗ как один из наиболее опасных для человечества. Вакцин или препаратов против него не существует, а заболевание, вызываемое им, лечится симптоматически.

Для профилактики инфекции ВОЗ рекомендует сократить доступ летучих мышей к финиковым пальмам и другим свежим продуктам питания. Следует кипятить свежесобранный финиковый сок, фрукты – мыть и очищать от кожуры перед употреблением. Также стоит избегать физического контакта с людьми, инфицированными этим вирусом.



Реальная опасность?

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев пояснил Москве 24, что вероятность распространения нового вируса или возвращения старого существует в любой точке планеты.

"Чем больше мы вторгаемся в природу, тем больше вероятность распространения инфекции, как это в итоге и произошло с коронавирусом", – пояснил он.



Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo

При этом, по словам эксперта, реальная опасность вируса "Нипах" для человечества зависит от многих факторов.





Виталий Зверев научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Это зависит от пути распространения вируса, от его инфекционности, заразности, способности выживать во внешней среде. Коронавирус это нам показал. Просто нужно быть готовым к любому вирусу и к любому развитию событий.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал Москве 24, что "Нипах" действительно довольно опасный вирус, однако он практически не передается от человека к человеку. По словам специалиста, основное заражение происходит при контакте с фекалиями летучих лисиц.

При этом в результате возможной мутации "Нипах" действительно может привести к пандемии. Подобная ситуация произошла в 2015 году с вирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS), отметил он.

"На Ближнем Востоке и в Европе были единичные случаи передачи от человека к человеку, обычно человек заражался MERS от верблюда. Но когда вирус попал в Южную Корею в 2015 году, то возникла вспышка вируса, более 100 человек. Тогда только чудом удалось ее остановить и предотвратить пандемию", – подчеркнул специалист.





Александр Лукашев директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Если бы "Нипах" мутировал и также хорошо передавался, как коронавирус или вирус кори, к которому он намного ближе, то это была бы пандемия на порядок более тяжелая, чем COVID-19.

Лукашев добавил, что мутация вирусов довольно непредсказуема, поэтому угроза вполне реальная. Это в первую очередь можно увидеть на примере коронавируса, когда одна мутация – и инфекция начинает легче передаваться, заключил собеседник Москвы 24.