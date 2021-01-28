Эпидемиолог предположил, что SARS-CoV-2 станет пятым сезонным коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вирус SARS-CoV-2 станет пятым коронавирусом из числа сезонных респираторных инфекций, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Об этом сообщает ТАСС.

"COVID-19 создал чрезвычайную ситуацию в мире. И искоренить этот вирус не удастся. Он войдет в нашу жизнь, как это сделал свиной грипп в 2010 году, и будет одним из этиологических агентов ОРВИ", – предположил специалист.

Как отметил Брико, в настоящее время науке известны более 200 вирусов и бактерий, провоцирующих острые респираторные заболевания, четыре из них относятся к семейству коронавирусов.

"Новый коронавирус просто станет пятым в этой группе вирусов. Остается только надеяться, что он не будет настолько изменчив, как вирус гриппа, хотя это пока прогнозировать сложно", – отметил Брико.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что коронавирус станет сезонной инфекцией наподобие гриппа. Она отметила, что нет оснований говорить о том, что циркуляция вируса прекратится. Глава Роспотребнадзора заявила, что Россия уверенно преодолела период пандемии в 2020 году.