В российской колбасе нашли вирус африканской чумы

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ДНК вируса африканской чумы свиней выявили в колбасной продукции на складе в Великом Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Новгородской области.

Как рассказали в комитете ветеринарии региона, колбасу изготовили в Воронежской области. Вирус нашли в 14 килограммах готового продукта, который хранился в холодильнике склада.

"В связи с этим издан указ губернатора Новгородской области об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней от 13.10.2020 № 571. Карантин установлен на срок с 13 до 22 октября", – подчеркнули в правительстве области.

На месте происшествия провели дезинфекцию. Зараженная продукция сожжена.

В августе специалисты Роскачества обнаружили следы антибиотиков и канцероген в отечественном меде. Экспертиза проводилась на 46 марках продукта.

