Врач оценил вероятность эпидемии чумы из-за сусликов в РФ

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Врач Тимур Пестерев заявил, что возникновение в России эпидемии чумы из-за сусликов на границе с Монголией маловероятно. Об этом сообщает "360".

"Если смотреть в ретроспективе, последняя большая вспышка произошла в Монголии несколько лет назад, когда супружеская пара съела суслика. Я сильно сомневаюсь, что данная практика распространена в России", – сказал Пестерев.

Врач подчеркнул, что чума является специфичным заболеванием Монголии, которую переносят живущие там грызуны. Сегодня она поддается успешному лечению антибиотиками.

Из рекомендаций Пестерев посоветовал не гладить диких животных, а также не употреблять их в пищу, поскольку бубонная чума передается контактным путем.

Ранее россиян предупредили об опасности чумных сусликов после фиксирования вспышки заболевания на территории страны.

Отмечалось, что чума и сегодня является одной из глобальных угроз человечеству, несмотря на то что про нее многие уже забыли. В связи с этим важно не допустить ее распространения за пределы локальных очагов.

