Эксперты оценили вероятность вспышки бубонной чумы в России

В Роспотребнадозоре оценили вероятность массового распространения бубонной чумы в стране. Ранее заболевание обнаружили в регионе Монголии, граничащем с Республикой Алтай, и в Китае. Из-за сложившейся ситуации в КНР объявили третий уровень опасности. В Монголии же ввели карантин. Разбираемся, стоит ли россиянам опасаться вспышки бубонной чумы в России.



Вспышки в Монголии и Китае

Фото: AP/Sam McNeil

На западе Монголии, в регионе, граничащем с Республикой Алтай, выявили бубонную чуму. Заболевание обнаружили у мужчины и девушки – оба попали в больницу после употребления сырого мяса сурка. Уточняется, что заболевшие до обращения к врачам контактировали с 60 людьми напрямую и с 400 – косвенно.



Бубонная чума – острое природно-очаговое заболевание, которое распространяется от одного животного к другому через блох, живущих на грызунах. Человек может заразиться от укуса блохи или через употребление в пищу сырого мяса сурков – его жители Монголии едят, несмотря на запреты, поскольку это считается деликатесом. По данным ВОЗ, болезнь может убить взрослого человека менее чем за 24 часа .



В пресс-службе российского посольства в Улан-Баторе рассказали, что монгольские власти приняли все меры, чтобы чума не распространилась в другие регионы и страны. Сейчас въезд и выезд в город Ховд, где обнаружили заболевших, закрыт.

Вместе с тем 6 июля появилась информация, что в монгольском регионе-аймаке Баян-Улгий выявили еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму. 15-летнего жителя госпитализировали после того, как он съел мясо сурка, пишут СМИ.

Заболевание обнаружили и в КНР: у скотовода из автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая. "Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное", – рассказали в комитете здравоохранения города Баян-Нур.

После случившегося в хошуне (административно-территориальная единица во Внутренней Монголии. – Прим. ред.) Урад-Чжунци города Баян-Нур власти объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения.





Пан Синхо замглавы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина В городе Баян-Нур был подтвержден случай бубонной чумы. Напоминаем жителям города, что в случае поездок на пастбища необходимо принимать меры профилактики, не нужно подходить близко к диким животным или употреблять в пищу их мясо, также не рекомендуется оставаться на ночлег.

В свою очередь, в пресс-службе Роспотребнадзора подчеркнули, что пристально следят за вспышкой чумы и другими инфекциями. Отмечается, что ведомством в постоянном режиме ведется работа по снижению рисков завоза и распространения заболевания, в том числе мониторинг ситуации в соседних странах.



Бояться не стоит?

Фото: AP/Mark Schiefelbein

Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с Москвой 24 заявил, что эпидемии бубонной чумы в России не будет.

"Для России это не представляет никакой опасности. Это природно-очаговая болезнь, которая есть всегда в природе, уже тысячи лет. И она была, есть и будет. В России тоже есть свои природные очаги", – сказал эксперт.





Владислав Жемчугов специалист по особо опасным инфекциям У нас очень мощные противочумные службы, которые работают и днем, и ночью, и круглый год: отслеживают очаги, не допускают перехода от животных на человека.

Вместе с тем Жемчугов подчеркнул, что бубонная чума – опасное заболевание, которое входит в "первую группу патогенности". По словам эксперта, в случае несвоевременного обращения к врачу и отсутствия лечения смертность от инфекции достигает более 80%.

В свою очередь, главный научный сотрудник лаборатории природно-очаговых инфекций ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов в беседе с Москвой 24 тоже заявил, что вспышка бубонной чумы в Монголии и Китае не представляет опасности для России.

"На сусликах живут насекомые-переносчики, они пьют их кровь. Потом могут укусить человека, он заболевает, но это легко предотвратить... Для этого сусликов отлавливают и проверяют, чтобы контролировать ситуацию... И если бы это случилось на территории России, то выехала бы бригада и начала уменьшать их популяцию... На сегодняшний день, насколько я знаю, они должны быть здоровыми. То есть никаких неприятных известий ни в одной научной публикации я об этом не видел", – сказал Платонов.

Кроме того, эксперт объяснил, что одной из возможных причин вспышки бубонной чумы может стать увеличение числа особей сусликов.





Александр Платонов главный научный сотрудник лаборатории природно-очаговых инфекций ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора В связи с обилием еды сусликов стало больше, условно. И когда еды стало больше, точно так же, как и люди, которые находятся скученно, они начинают заражать друг друга. Если они больше заражают друг друга, то, соответственно, они больше заражают насекомых, которые на них живут. Получается, что увеличивается опасность заражения у тех людей, которые потом контактируют с этими насекомыми.

По словам специалиста, бубонная чума излечима, если вовремя распознать болезнь. "Хотя звучит страшно, но это форма, которая легко лечится антибиотиками, если начать ее лечить вовремя, если вовремя распознать. При ней воспаляются лимфатические узлы, превращаясь в гнойники", – сказал эксперт.

Также он напомнил, что против заболевания существуют прививки.



Соболева Илона